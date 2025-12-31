Президент Ильхам Алиев: Единство народа и власти – главный фактор наших успехов

БАКУ /Trend/ - Этот год также был успешным для нашей страны и нашего народа. Азербайджанский народ жил в условиях мира, безопасности, спокойствия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Единство народа и власти – главный фактор наших успехов. Уверен, что наступающий 2026-й год также будет успешным для нашей страны, все задачи, стоящие перед ней, как всегда, будут успешно выполнены», – подчеркнул глава государства.