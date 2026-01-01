Назван объем инвестиций из Ирана в Азербайджан за январь-сентябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций из Ирана в Азербайджан составил 271,8 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным источника, это на 4,1 миллиона долларов или на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетном году доля инвестиций из Ирана в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 5,7%.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это на 213,485 миллиона долларов США или 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешнюю экономику за отчетный период, составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США или 47,7% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.