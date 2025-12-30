Обнародована численность населения Кыргызстана

БИШКЕК /Trend/ - За январь–октябрь 2025 года численность постоянного населения Кыргызской Республики выросла на 103,4 тысячи человек, что соответствует увеличению на 1,4 процента, свидетельствуют данные Национального статистического комитета страны, передает Trend.

Сообщается, что по состоянию на 1 ноября 2025 года население страны достигло 7 миллионов 385 тысяч человек

Согласно данным государственного учреждения "Кызмат", за указанный период в органах ЗАГС было зарегистрировано 117,3 тысячи рождений, что составляет 19,2 на тысячу жителей (против 20,1 за январь–октябрь 2024 года), а также 27,0 тысячи случаев смерти — 4,4 на тысячу населения (4,5 годом ранее). Таким образом, естественный прирост населения составил 90,3 тысячи человек, или 14,8 на тысячу жителей, тогда как в аналогичный период 2024 года этот показатель равнялся 15,6.