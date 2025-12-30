Узбекистан и Пакистан отметили развитие двусторонних отношений

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл встречу с сенатором, заместителем премьер-министра и главой МИД Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы стороны отметили устойчивое развитие отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Было особо отмечено, что межгосударственный диалог строится на основе взаимного доверия и глубокого взаимопонимания.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и расширение практического сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном.