Узбекистан и Пакистан отметили развитие двусторонних отношений

Узбекистан Материалы 30 декабря 2025 22:57 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провёл встречу с сенатором, заместителем премьер-министра и главой МИД Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы стороны отметили устойчивое развитие отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Было особо отмечено, что межгосударственный диалог строится на основе взаимного доверия и глубокого взаимопонимания.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и расширение практического сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном.

