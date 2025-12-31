Увеличилось количество денежных переводов из Чехии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем денежных переводов от физических лиц из Азербайджана в Чешскую Республику составил 3,553 миллиона долларов США.

Как сообщили Trend в Центральном банке Азербайджана, это на 365 тысяч долларов США или на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По информации, доля Чешской Республики в общем объеме денежных переводов из Азербайджана за рубеж за отчетный период составила 1%.

Также за первые 9 месяцев текущего года объем денежных переводов от физических лиц из Чехии в Азербайджан составил 2,820 миллиона долларов США, что на 974 тысячи долларов США или на 52,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период доля Чешской Республики в общем объеме денежных переводов из-за рубежа в Азербайджан составила 0,3%.

За первые 9 месяцев 2024 года объем денежных переводов от физических лиц из Азербайджана в Чешскую Республику составил 3,188 миллиона долларов США, а в обратном направлении – 1,146 миллиона долларов США.

В целом, за первые 9 месяцев 2025 года объем денежных переводов от физических лиц из Азербайджана в зарубежные страны составил 361,357 миллиона ​​долларов США. Это на 46,925 миллиона долларов США или 11,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время, за отчетный период объем денежных переводов от физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 849,910 миллиона долларов США, что на 1,404 миллиона долларов США или 0,2% больше, чем за январь-сентябрь 2024 года.

