Союз художников Азербайджана представил лучшие работы 2025 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана состоялась итоговая художественная выставка "Лучшие работы года", объединившая произведения ведущих художников, сообщает Trend Life.

Экспозиция представила более 50 работ членов Союза художников Азербайджана. Вниманию зрителей были предложены произведения живописи, графики, скульптуры, а также декоративно-прикладного искусства, отражающие разнообразие творческих направлений и художественных поисков уходящего года.

Открывая выставку, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник, профессор Фархад Халилов поздравил участников и гостей с Днём солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. В своём выступлении он подробно рассказал о концепции выставки и критериях отбора работ.

По решению организационного комитета был определён победитель в номинации "Лучшая работа года". Обладателем этого почётного звания стал талантливый художник Низами Атаев за картину "Свадьба". Автору были вручены сертификат и специальный приз Союза художников Азербайджана.

После официальной части руководство Союза и художники совместно осмотрели экспозицию, обменявшись впечатлениями и профессиональными мнениями.

Выставка "Лучшие работы года" будет открыта для посетителей до 6 января. Вход свободный.

