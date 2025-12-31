Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 31 декабря 2025 10:51 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ – Посольство Королевства Нидерландов в Баку направило поздравления по случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира и наступающего Нового года.

Как передает Trend, соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице посольства в Instagram.

“Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике желает Азербайджану счастливого, процветающего и мирного Нового года и поздравляет азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира”, — говорится в поздравлении.

