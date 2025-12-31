Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей к осторожности на дорогах в связи с ветреной погодой

БАКУ/ Trend/ - В праздничные дни Государственная дорожная полиция несет службу в усиленном режиме. В настоящее время, с целью предотвращения возможных трудностей на дорогах в связи с сильным ветром, на автодорогах республиканского значения проводятся разъяснительные беседы с водителями грузовых автомобилей с прицепами, тентами и крупногабаритных транспортных средств, осуществляется непрерывный контроль на опасных участках дорог с высокой вероятностью аварий.

Ветреная погода создает серьезные затруднения, особенно при управлении двухколесными транспортными средствами, в том числе мопедами, мотоциклами, скутерами. Под воздействием ветра многократно возрастает риск потери равновесия и опрокидывания таких транспортных средств, что создает реальную опасность как для самого водителя, так и других транспортных средств и пешеходов.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства внутренних дел, Главное управление государственной дорожной полиции обращается к водителям, планирующим поездку, а также физическим и юридическим лицам, осуществляющим грузоперевозки и услуги курьерской доставки на двухколесных транспортных средствах, с просьбой учитывать ветреную погоду и строго соблюдать правила безопасности.

«Для того чтобы праздничные дни запомнились приятными впечатлениями, призываем всех участников дорожного движения к дисциплине и желаем им безопасного пути!», - говорится в обращении.