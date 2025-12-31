Air China начала выполнять прямые рейсы из Алматы в Чэнду

АСТАНА /Trend/ - Авиакомпания Air China открыла прямые рейсы между Алматы и Чэнду (Китай) — административным центром провинции Сычуань, передает Trend.

Согласно информации, рейс CA456 выполняется дважды в неделю — по вторникам и субботам — самолетами Airbus A320.

Самолёт вылетает из Алматы в 21:30 и прибывает в Чэнду в 04:30 следующего дня по местному времени.

Время в пути из Чэнду в Алматы составляет около 3,5 часа, что позволяет сократить продолжительность перелёта как минимум на семь часов по сравнению с рейсами с пересадками.