Обзор финансового сектора Азербайджана за 2025 год

БАКУ/Trend/ - Для финансовой системы Азербайджана 2025 год стал годом значительных событий как с точки зрения поддержания внутренней стабильности, так и международных рейтингов и сотрудничества. Государственный бюджет, управление государственным долгом, банковский и страховой секторы, международные финансовые связи и оценки рейтинговых агентств вместе сформировали ключевые достижения финансового сектора в этом году.

Государственные финансы: бюджет, долг и управление рисками

Исполнение государственного бюджета Азербайджана на 2025 год превысило ранее прогнозируемый уровень, что является ключевым показателем устойчивости финансового сектора. Положительная динамика наблюдалась в исполнении государственного бюджета в январе-ноябре 2025 года. За этот период казначейскими органами исполнено более 1 436 000 платежных поручений, а доходы государственного бюджета выполнены на высоком уровне. Совокупные бюджетные доходы за отчетный период составили 43,9 миллиарда манатов, что на 2,5 миллиарда манатов или 6,1% больше прогнозируемой суммы на 11 месяцев. Доходы государственного бюджета за тот же период составили 35,6 миллиарда манатов, что превысило прогноз на 11 месяцев на 324,6 миллиона манатов или 0,9%.

Поступления от Государственной налоговой службы при Министерстве экономики составили 15,3 миллиарда манатов. По сравнению с прогнозом этот показатель увеличился на 745,5 миллиона манатов (5,1%). По линии Службы государственного имущества при Министерстве экономики поступило 41,6 миллиона манатов, что на 10,2 миллиона манатов (32,5%) больше прогнозируемой суммы. Кроме того, трансферты из Государственного нефтяного фонда за отчетный период составили 13,3 миллиарда манатов, что означает полное выполнение прогноза.

Поступления через Государственный таможенный комитет составили 5,8 миллиарда манатов (96,6% от прогноза). Также доходы от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, достигли 592,3 миллиона манатов (72,7% от прогноза), а прочие доходы составили 654,7 миллиона ​​манатов (99,1% от прогноза).

По данным Министерства финансов, консолидированные бюджетные расходы за первые 11 месяцев 2025 года составили 36,8 миллиарда манатов, что на 1,4 миллиарда манатов или 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период государственные бюджетные расходы составили 31,4 миллиарда манатов, что на 376,6 миллиона манатов или 1,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Государственный долг: внешние и внутренние обязательства

По состоянию на 1 октября текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил 4,893 миллиарда долларов США. Согласно имеющейся информации, этот показатель составил 6,4% от прогнозируемого ВВП на 2025 год. По сравнению с 1 января 2025 года внешний государственный долг сократился на 236,6 миллиона долларов США.

По состоянию на 1 октября 2025 года валютная структура внешнего государственного долга была следующей: доллар США – 85,3%, евро – 6,3%, СДР (специальные права заимствования Международного валютного фонда) – 3,4%, японская иена – 3,3%, другие валюты – 1,7%.

По состоянию на 1 октября 2025 года стратегические валютные резервы страны (Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики и Центральный банк Азербайджанской Республики) составили 81,5 миллиарда долларов США, что примерно в 16,6 раза превышает внешний государственный долг. Основные платежи по внешнему долгу на этот период в размере 435,8 миллиона долларов США и процентные платежи в размере 191,8 миллиона долларов США произведены за счет расходов государственного бюджета на обслуживание долга.

В то же время, по состоянию на 1 октября внутренний государственный долг Азербайджана, составлявший 17,47 миллиарда манатов, состоял из 7,987 миллиарда манатов в государственных ценных бумагах в обращении и 9,60 миллиарда манатов в государственных гарантированных обязательствах, принятых на себя правительством. По имеющейся информации, по состоянию на отчетную дату 3% государственных ценных бумаг имели срок погашения 1 год, 56,3% — 2 и 3 года, а 40,7% — 5 лет и более.

По состоянию на 1 октября средний срок погашения (ССП) государственных облигаций в обращении составлял 3,52 года. В результате мер, принятых за 9 месяцев текущего года для продления среднего срока погашения государственных облигаций и сглаживания объемов рефинансирования, погашение краткосрочных государственных облигаций и их замена долгосрочными привели к увеличению среднего минимального налога по государственным облигациям.

Кроме того, по состоянию на 1 октября текущего года объем государственного гарантированного долга Азербайджана составил 10,686 миллиарда манатов, или 8,2% от прогнозируемого ВВП на 2025 год. На иностранные займы пришлось 9,024 миллиарда манатов (5,308 миллиарда долларов США) или 84,4% государственной гарантии, а на внутренние займы 1,662 миллиарда манатов или 15,6%.

Государственные гарантии, предоставленные по займам, привлеченным ЗАО "Южный газовый коридор" составляют 79,1% портфеля иностранного государственного гарантированного долга, или 4,197 миллиарда долларов США.

По состоянию на отчетную дату 58,8% портфеля государственных гарантированных долговых обязательств составляли облигации с фиксированной процентной ставкой, а 41,2% — облигации с переменной процентной ставкой.

По состоянию на 1 октября текущего года валютная структура портфеля государственных гарантированных долговых обязательств была следующей: доллар США – 63,3%, евро – 18,5%, манат – 12,4%, японская иена – 3,9%, другие валюты – 1,9%.

Банковский сектор

2025 год стал годом роста и стабильности для банковского сектора. Так, банковский сектор страны заработал 1,060 миллиарда манатов чистой прибыли за январь-ноябрь текущего года. Эта цифра на 92,4 миллиона манатов или 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности банки выплатили 265,5 миллиона манатов налога на прибыль за 11 месяцев текущего года (на 14,3% или 33,2 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период 2024 года).

В то же время, по состоянию на 1 декабря текущего года совокупные активы банков, работающих в Азербайджане, составили 58,748 миллиарда манатов. За отчетный период совокупные обязательства банков составили 51,517 миллиарда манатов, а балансовый капитал — 7,231 миллиарда манатов.

Таким образом, в ноябре совокупные активы банков увеличились на 4,3%, совокупные обязательства — на 4,7%, а балансовый капитал — на 1%.

По сравнению с 1 декабря прошлого года совокупные активы банков увеличились на 17,1%.

По состоянию на 1 декабря текущего года кредитный портфель банков в Азербайджане увеличился на 1% или на 281,7 миллиона ​​манатов, достигнув 29,685 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля на бизнес-кредиты приходилось 53,2% (15,805 миллиарда манатов), на потребительские кредиты — 31,4% (9,319 миллиарда манатов), а на ипотечные кредиты — 15,4% (4,562 миллиарда манатов).

В структуре обязательств банков доминировал депозитный портфель (72,2% от общего объема обязательств, или 37,202 миллиона манатов). Депозиты юридических лиц составляли 57,4% (21,354 миллиарда манатов) депозитного портфеля, а физических лиц (исключая депозиты физических лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством) 42,6% (15,848 миллиарда манатов).

Эти цифры свидетельствуют о том, что банковский сектор обладает как стабильной финансовой системой, так и создает привлекательную среду для вкладчиков.

Денежно-кредитная политика Центрального банка Азербайджана

В 2025 году Центральный банк Азербайджанской Республики продолжил фокусировать свою деятельность на ценовой стабильности, что является его основной задачей. Годовая инфляция в отчетном году находилась в пределах целевого диапазона (4±2%). Продолжались реформы, направленные на совершенствование оперативной структуры денежно-кредитной политики. В результате активизировалась передача процентного канала денежно-кредитной политики.

Решающую роль в обеспечении ценовой стабильности в стране сыграла стабильность на валютном рынке. В прошедшем 2025 году предложение на валютном рынке превысило спрос в наличном и безналичном сегментах. Доля долларизации депозитов физических лиц-резидентов снизилась на 2,1% пункта за последние 12 месяцев и упала до 29% в ноябре 2025 года. Благоприятные показатели внешнеэкономической сферы поддержали баланс на валютном рынке. Профицит текущего счета платежного баланса за 9 месяцев 2025 года составил 3 миллиарда долларов США, или 5,4% ВВП. При этом стратегические валютные резервы страны за 11 месяцев увеличились на 17,7% и достигли 83,6 миллиарда долларов США. В частности, валютные резервы Центрального банка выросли на 4,3% и достигли 11,4 миллиарда долларов США. Таким образом, стратегические валютные резервы страны превышают ее внешний долг более чем в 17 раз.

Решения по денежно-кредитной политике на 2025 год принимались с учетом макроэкономических прогнозов, изменений факторов инфляционного риска, ситуации на валютном рынке и ожиданий снижения процентных ставок в зарубежных странах. За этот период параметры процентного коридора обсуждались 8 раз по заранее установленному графику. На 6 заседаниях Совета директоров Центрального банка, посвященных денежно-кредитной политике, было принято решение сохранить учетную ставку неизменной, а на 2 заседаниях — решение о ее снижении.

В целом, в текущем году была проведена смягченная денежно-кредитная политика: дисконтная ставка снижена с 7,25% до 6,75%, верхний предел коридора процентных ставок снижен с 8,25% до 7,75%, а нижний предел коридора снижен с 6,25% до 5,75%. В настоящее время дисконтная ставка находится на минимальном уровне за последние 4 года и близка к нейтральной процентной ставке.

Инструменты денежно-кредитной политики применялись в течение 2025 года с учетом процессов, происходящих на денежном рынке, и ликвидной позиции банковской системы. Эти операции обеспечили адекватное реагирование процентных ставок на необеспеченном денежном рынке на изменения коридора процентных ставок Центрального банка. В последние месяцы разница между дисконтной ставкой и средней процентной ставкой по однодневным операциям на необеспеченном денежном рынке – AZIR, являющаяся вспомогательной операцией денежно-кредитной политики, свелась к минимуму. Среднедневной уровень индекса AZIR составил 6,89% в октябре, 6,91% в ноябре и 6,84% в конце декабря. В целом, стандартное отклонение между дисконтной ставкой и индексом AZIR за 11 месяцев составило 0,29 процентных пункта (включая 0,04 процентных пункта за последние 3 месяца), что считается приемлемым с точки зрения международного опыта. В течение отчетного периода также наблюдалось влияние дисконтной ставки на другие процентные ставки через индекс AZIR. Так, снижение дисконтной ставки в июле сопровождалось уменьшением доходности на рынке ценных бумаг, а также снижением процентных ставок по новым депозитам и кредитам.

В течение отчетного периода активность как в необеспеченном, так и в обеспеченном секторах межбанковского рынка оставалась высокой. За 11 месяцев на платформе Bloomberg между банками было заключено 3482 сделки в национальной валюте на сумму 61,8 миллиарда манатов. За этот период на межбанковском рынке репо было заключено 287 сделок на сумму 3 млрд манатов.

С апреля текущего года Министерство финансов размещает остаток единого казначейского счёта в коммерческих банках в форме депозитов, что привело к росту ликвидности банковского сектора за счёт автономных факторов. В этой ситуации для управления AZIR близко к учетной ставке использовалась 7-дневная депозитная операция в качестве основной операции на открытом рынке. По состоянию на 30 ноября 2025 года доля 7-дневного депозитного портфеля в составе портфеля стерилизационных операций на открытом рынке составляла 87%.

Работа по совершенствованию оперативной структуры денежно-кредитной политики продолжалась в течение отчетного периода. Таким образом, для более эффективного управления краткосрочной ликвидностью срок действия депозитов и операций обратного репо в рамках постоянного кредитного механизма изменен с 1 дня на 1 ночь, требование о минимальном количестве участников в аукционах облигаций отменено, а 7-дневное репо, представлявшее собой ориентированную на стерилизацию операцию на открытом рынке, заменено 7-дневным депозитом.

В течение этого периода Центральный банк проанализировал процессы, происходящие на межбанковском денежном рынке, и передовую международную практику. С учетом результатов анализа в мае 2025 года в рамках тесного сотрудничества с экспертами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утверждены более совершенные правила расчета индекса AZIR. Это правило служит обеспечению непрерывного использования AZIR в качестве эталонной ставки участниками финансового рынка.

В этом году ЕБРР начал размещение облигаций с плавающей процентной ставкой в ​​национальной валюте, привязанных к индексу AZIR. В этом контексте первый транш в размере 50 миллионов манатов был успешно размещен методом открытого предложения. Это не только большое достижение для азербайджанского финансового рынка, но и показатель использования индекса AZIR в качестве надежного ориентира.

Платежный баланс и внешняя торговля

В 9 месяцев 2025 года в платежном балансе наблюдался значительный профицит. Профицит в текущем счете составил 3 миллиарда долларов, что соответствует 5,4% ВВП. За этот период общий дефицит платежного баланса Азербайджана составил 1,1 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот составил 30,8 миллиарда долларов, при этом профицит в нефтегазовом секторе составил 14 миллиарда долларов, а дефицит в ненефтегазовом секторе – 8,4 миллиарда долларов. За этот период в страну поступило 850 миллионов долларов в виде денежных переводов (рост на 0,2%). При этом объем денежных переводов, осуществленных из Азербайджана за границу, составил 361 миллион долларов.

Кроме того, за 9 месяцев текущего года в экономику Азербайджана инвестировано 4,7 миллиарда долларов США прямых иностранных инвестиций. Прямые инвестиции из Азербайджана составили 2,038 миллиарда долларов США.

Также за 9 месяцев текущего года товарный экспорт страны увеличился на 6,1% до 18,2 миллиарда долларов США, а несырьевой экспорт составил 2,5 миллиарда долларов США.

Профицит транспортного сектора в балансе услуг составил 1,3 миллиарда долларов США (+50,2%), а профицит туристического сектора — 0,3 миллиарда долларов США.

Страховой сектор

Страховой рынок Азербайджана продемонстрировал четкую динамику роста в 2025 году.

В период с января по ноябрь через 16 страховых компаний было собрано 1,365 миллиарда манатов страховых премий, что на 11,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем платежей, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составил 844,8 миллиона манатов, что на 21,7% больше, чем годом ранее.

За отчетный период поступления по страхованию жизни составили 773,9 миллиона манатов (+16,1%), платежи — 595,7 миллиона ​​манатов (+32,2%), поступления на рынке страхования от несчастных случаев — 591,5 миллиона манатов (+6,5%), платежи — 249,1 миллиона манатов. Кроме того, за отчетный период рынок добровольного страхования вырос на 13,3% с поступлениями в размере 1,034 миллиарда манатов, а платежи составили 713,1 миллиона манатов (+25,5%). При этом 331,3 миллиона манатов (+7%) страховых премий собрано за счет обязательного страхования. Объем платежей по этому виду страхования достиг 131,7 миллиона ​​манатов (+4,5%).

Инновации в банковском секторе Азербайджана

С октября Центральный банк Азербайджана впервые начал внедрение функционала "Открытого банкинга" на финансовом рынке. ЦБА продолжает реализацию мер, направленных на цифровизацию финансовых услуг, предоставляемых на финансовых рынках в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы", внедряя новые инновационные финансовые продукты для местного рынка, тем самым повышая финансовую доступность в стране. В плане действий стратегии внедрение подхода "Открытого банкинга" в рамках инициативы "Цифровые финансы" определено как один из стратегических приоритетов. В этом направлении разработаны нормативно-правовые акты и техническая платформа, регулирующая подход "Открытого банкинга".

Одновременно с этим продолжается интеграция коммерческих банков в указанную платформу. По имеющейся информации, в настоящее время 6 банков находятся на завершающем этапе интеграции, а 13 банков, в частности Azərbaycan Beynəlxalq Bankı (IBA), AFB Bank, Azərbaycan Sənaye Bankı, Azər Türk Bank, "Bank of Baku, Bank Respublika, Kapital Bank, TuranBank, Yapı Kredi Bank Azərbaycan, Yelo Bank, Bank VTB Azərbaycan, Premium Bank и Xalq Bank — полностью завершили интеграцию.

Кроме того, IBA и TuranBank внедрили для своих клиентов функциональность "Открытого банкинга" через мобильные приложения. С помощью этих мобильных приложений клиенты банка имеют возможность получать информацию о своих счетах в других банках и платежных операциях по счету через одно приложение, на основании своего согласия.

Следует отметить, что подход "Открытый банкинг" обеспечивает более тесную интеграцию межбанковской и финансово-технологической экосистемы, ускоряет процесс цифровой трансформации в стране и значительно упрощает доступ к финансовым услугам. Одновременно эта модель усиливает конкуренцию на рынке: банки и финтех-компании получают стимул к разработке более инновационных продуктов и предоставлению клиентам более удобных и выгодных услуг.

Кроме того, в этом году ЦБА публично опубликовал статистику цифрового мошенничества в банковском секторе в рамках комплексных мер по укреплению информационной безопасности и кибербезопасности на финансовом рынке. Цель в раскрытии этих данных состоит в повышении уровня информированности населения в области кибербезопасности.

Также в этом году ЦБА инвестировал в Фонд зеленых облигаций, созданный Банком международных расчетов в марте 2021 года, номинированный в долларах США, в рамках своей стратегии диверсификации валютных резервов.

Совместное сотрудничество

В этом году Национальный депозитарный центр (НДЦ) в рамках проекта Tabadul совместно с ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) и ОАО Azər Türk Bank подписал в Абу-Даби коллективное соглашение с Абу-Дабской фондовой биржей (ADX) о присоединении к Торговому центру Tabadul и обмене ценными бумагами. Благодаря этому соглашению Торговый центр Tabadul будет выполнять роль моста между БФБ и ADX, предоставляя участникам обеих бирж возможность вести взаимную торговлю.

Это позволит как инвесторам, так и инвестиционным компаниям организовывать торговый процесс на общих рынках быстрее, эффективнее и безопаснее. НДЦ будет оказывать поддержку каждому участнику ADX, желающему торговать на внутреннем рынке, путем открытия, соответственно, номинального депозитарного счета и депозитарного счета в центральной депозитарной системе для осуществления расчетов и хранения ценных бумаг, приобретенных их клиентами и на их собственных счетах.

На начальном этапе в качестве расчетного агента был назначен Azer Türk Bank для признания предторговых денежных обязательств членов BSE и ADX перед Tabadul и осуществления денежных расчетов.

Платформа Tabadul позволила в короткие сроки установить связи между многими странами и регионами, сделав торговые процессы между рынками более доступными.

Расширение платформы делает Tabadul важным центром сотрудничества на региональных рынках капитала. В то же время, присоединение к торговому центру Tabadul будет способствовать развитию рынка капитала в Азербайджане, укреплению международных связей в этой области и повышению конкурентоспособности рынка.

В то же время в этом году подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между центральными банками Азербайджана и Китая. Меморандум направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в области денежно-кредитной политики, финансового сектора, платежных систем, финансовых технологий и других областях.

В течение года также было подписано "Соглашение о сотрудничестве в области наращивания потенциала в сфере государственно-частного партнерства" между Азербайджаном и Международной финансовой корпорацией.

Кроме того, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Общественным союзом "Азербайджанская ассоциация банков" и Казахстанской ассоциацией финансистов.

Еще одним примечательным моментом за этот период стало полноправное членство Азербайджана в Международной сети финансовой грамотности. Таким образом, ЦБА присоединился к Международной сети финансовой грамотности Организации экономического сотрудничества и развития в качестве полноправного члена.

Отмечается, что в рамках данного членства учреждение получило право участвовать в рабочих группах сети по темам "Стандарты финансовой грамотности: внедрение и оценка", "Цифровая финансовая грамотность" и "Финансовая грамотность и устойчивое финансирование", непосредственно участвовать в процессе разработки политических документов, подготовленных на международном уровне, а также получить доступ к базе данных существующих политических документов. Таким образом, ЦБА получит возможность регулярно знакомиться с передовыми практиками и подходами.

Помимо этого, в этом году ЦБА обратился к Институту Исламского банка развития (ИИБР) с просьбой оказать техническую помощь в реализации проекта "Грант исламского финансирования для развития регулирующей базы с целью развития рынка капитала в Азербайджане". Цель инициативы – содействие созданию в Азербайджане благоприятной среды для внедрения исламских финансовых инструментов, в частности сукуков.

Проект направлен на разработку надежной правовой и нормативной базы для выпуска сукуков и других исламских финансовых инструментов, укрепление потенциала национальных институтов по управлению рисками, связанными с такими операциями, а также создание системы мониторинга и оценки развития исламского финансирования в стране.

В документе отмечается, что успешная реализация проекта позволит осуществить первый выпуск сукуков в Азербайджане, что станет важным шагом на пути диверсификации финансового сектора.

Оценки международных рейтинговых агентств

Оценка финансового сектора в 2025 году по международным рейтингам имеет большое значение. Таким образом, Moody's, подчеркивая экономическую стабильность Азербайджана и потенциал диверсификации, прогнозирует рост реального ВВП на уровне 1,5% в 2025 году. Кроме того, S&P Global Ratings прогнозирует рост ВВП в среднем на уровне 1,9% в 2025-2028 годах, а также отмечает увеличение валютных резервов и профицит текущего счета как показатели экономической стабильности. С другой стороны, Fitch Ratings оценило финансовые показатели Азербайджана как сильные и сохранило свой рейтинг на инвестиционном уровне. Так, по оценке Fitch Ratings, в 2025 году профицит текущего счета в Азербайджане останется на уровне 4,5% ВВП, а доля общего внешнего долга в ВВП снизится до 21,1%. Агентство также прогнозирует, что инфляция в 2025 году составит 5,7%, а официальные международные резервы сформируются на уровне 11,6 миллиарда долларов.

Эти рейтинги влияют на кредитоспособность Азербайджана на мировых рынках и оказывают положительное воздействие на международные финансовые отношения. Таким образом, 2025 год запомнился Азербайджану позитивной динамикой во всех элементах финансового сектора. Государственный бюджет превысил прогнозируемые уровни, зафиксирован активный рост в банковском и страховом секторах, валютные резервы сформированы на рекордном уровне, а международные рейтинговые агентства подтвердили стабильность страны. Все эти факторы, помимо обеспечения стабильности финансовой системы, создают прочную основу для будущих лет.

