Назначен губернатор Центрального банка Ирана

БАКУ/ Trend/ - Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан своим указом назначил Абдольнасера Хеммати губернатором Центрального банка страны сроком на пять лет, передает Trend.

В указе отмечается, что решение принято с учетом его преданности делу, компетентности и ценного профессионального опыта. Назначение осуществлено в соответствии с Законом о Центральном банке Ирана, на основании предложения министра экономики и финансов и решения Совета министров.

Президент подчеркнул, что от нового главы Центрального банка ожидается особое внимание к организации и управлению валютным рынком, исправлению банковских дисбалансов и контролю роста ликвидности. Эти меры должны способствовать поддержке экономического роста, сохранению и повышению стоимости национальной валюты, а также достижению социальной справедливости.

Масуд Пезешкиан выразил надежду, что Абдольнасер Хеммати, успешно справится с возложенными на него обязанностями.

На фоне назначения 29 декабря иранские торговцы провели акции протеста против ежедневного обесценивания иранского риала. По официальному курсу Центрального банка 1 доллар США стоил 755 000 риалов, однако на черном рынке его цена достигала 1,4 миллиона риалов, что свидетельствует о продолжающемся падении национальной валюты.