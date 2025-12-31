МЧС повторно обратилось к населению в связи с праздником Нового года

БАКУ/ Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям повторно обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности по случаю Нового года.

Как сообщили Trend в МЧС, массовое скопление людей в различных местах, в том числе в ресторанах и залах для торжеств, домах, установка и освещение елок - главного символа праздника, а также другие факторы повышают риск возникновения пожаров. В таких случаях малейшая неосторожность или невнимательность могут привести к нарушению праздничной атмосферы и тяжелым последствиям.

С учетом вышеизложенного МЧС еще раз обращается к населению и призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении мероприятий, связанных с празднованием Нового года. Так,

- елка, украшаемая в домах и местах торжеств, должна быть прочно прикреплена к земле, ветки елки не должны касаться потолка и стен;

- при освещении должны использоваться исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, их нельзя оставлять без присмотра;

- елку нельзя украшать быстровоспламеняющейся игрушкой;

- не следует использовать пиротехнические средства.

Также еще раз напоминаем, что выбранные для проведения праздничных мероприятий места должны соответствовать требованиям правил пожарной безопасности.

Не забывайте: безразличие к правилам - угроза нашей жизни!

В случае опасности звоните 112!