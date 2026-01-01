Узбекистан и Китай обсудили инвестиционные проекты

ТАШКЕНТ /Trend/ - 30 декабря 2025 года первый заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Феруза Хамидова вместе с руководящими сотрудниками ведомства провела встречу с делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Узбекистане Юй Цзюном, передает Trend.

Согласно информации, в ходе переговоров стороны обсудили реформы, осуществляемые в последние годы в сфере горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, а также отметили важность новой редакции Закона «О недрах» и созданных благоприятных условий для инвесторов.

Отдельное внимание было уделено инвестиционным проектам в рамках узбекско-китайского сотрудничества, в том числе инициативам китайских компаний в горнодобывающем секторе.

Кроме того, участники встречи рассмотрели возможности дальнейшего расширения взаимодействия и привлечения дополнительных инвестиций в регион.