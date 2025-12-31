Назван объем экспорта по TAP за 5 лет

БАКУ/ Trend/ - По Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу за пять лет транспортировано свыше 54 млрд кубометров газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Прошло пять лет с тех пор, как Азербайджан начал экспорт газа в Европу по газопроводу TAP. За этот период по TAP в Европу было поставлено более 54 млрд кубометров газа. В этом году, согласно оперативным данным, в Европу было экспортировано 12,8 млрд кубометров газа в рамках краткосрочных и долгосрочных контрактов»,- написал министр.

Напомним, что 31 декабря 2020 года TAP начал транспортировку первого газа. Годовая мощность TAP составляет 10 млрд кубометров с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.

Увеличение поставок TAP ещё на 1,2 млрд кубометров к 2026 году было одобрено в январе 2024 года. В настоящее время ведутся работы по организации поставок газа в Албанию через TAP, начиная с 2026 года.