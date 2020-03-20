Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии

Политика Материалы 1 января 2026 00:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Мы можем гордиться успехами, достигнутыми в этом году в экономическом развитии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что валютные резервы Азербайджана достигли исторического рекорда – более 80 миллиардов долларов, глава государства заявил, что внешний долг страны еще больше сократился и сегодня составляет всего 6,3 процента валового внутреннего продукта. Президент отметил, что наши валютные резервы превышают внешний долг в 16 раз.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости