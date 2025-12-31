Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан

В Азербайджане пройдет чемпионат Европы по бадминтону

Азербайджан Материалы 31 декабря 2025 18:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане пройдет чемпионат Европы по бадминтону

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд 2026 года пройдет в Азербайджане с 1 по 15 февраля и станет одним из первых крупных событий в спортивном календаре года.

Как сообщает Trend, на чемпионат уже квалифицировались восемь мужских и восемь женских команд.

По итогам жеребьевки команды были разделены на группы, что ознаменовало начало напряженной и захватывающей борьбы за командный титул чемпионата Европы.

В турнире примут участие сильнейшие национальные сборные Европы, которые будут бороться за командную славу. Чемпионат станет главным континентальным соревнованием по бадминтону в начале года.

Лента

Лента новостей

Читать все новости