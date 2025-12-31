Нацбанк Грузии обнародовал данные платежного баланса за третий квартал 2025 г

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Грузии обнародовал данные платежного баланса за третий квартал 2025 года, говорится в сообщении Нацбанка, передает Trend.

Согласно информации, платежный баланс сложился с профицитом в 338,7 млн долларов США, а положительное сальдо текущего счета достигло 3,3% квартального ВВП. Одним из ключевых факторов профицита стал рост туристического сектора.

Отмечается, что в июле–сентябре 2025 года профицит текущего счета составил 338,8 млн долларов (917,3 млн лари). Подобный результат ранее фиксировался лишь дважды — в третьем квартале 2018 года и в аналогичный период 2022 года. Положительное сальдо обеспечили услуги и текущие трансферты, тогда как товарный и доходный счета остались отрицательными.

Наибольшую долю в структуре текущего счета по-прежнему занимает торговля товарами: дефицит по ней увеличился на 10,7% в годовом выражении и достиг 1,7 млрд долларов. При этом экспорт сократился на 0,3%, тогда как импорт вырос на 3,8%.