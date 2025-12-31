В Кельбаджаре впервые за 32 года состоялось новогоднее мероприятие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Впервые с момента освобождения Кельбаджарского района от оккупации 31 декабря состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Trend, мероприятие, организованное совместно со специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Кельбаджарском районе и Службой восстановления, строительства и управления Кельбаджарского района, послужило созданию праздничной атмосферы для семей и детей, проживающих в районе, а также укреплению чувства солидарности и единства.

В рамках мероприятия в первом жилом районе города была украшена новогодняя елка, а Дед Мороз и Снегурочка вручили подарки детям. Дети испытали огромную радость во время праздничных торжеств. Тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, Дед Мороз навестил дома и подарил им праздничные подарки.