Объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

БАКУ/ Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения о ветреной погоде, ожидаемой 31 декабря, 1-2 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как сообщили Trend в службе, в соответствии с оранжевым предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове, Сальянe, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Шеки, Огузе, Габале, Гёйчае, Хызы, Исмаиллы, Кяльбаджаре, Нафталане, Геранбое и Дашкесане будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 м/с.

В соответствии с желтым предупреждением в Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Балакене, Загатале, Гахе, Кюрдамире, Евлахе, Барде, Тертере, Сабирабаде, Ширване, Физули, Зангилане, Лачине, Билясуваре, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране, Масаллы, Астаре, Джалилабаде, Мингячевире, Агдаше, Джебраиле, Уджаре, Зардабе, Агджабеди, Ходжавенде, Агсу, Шамахы, Гяндже, Гядабее и Гёйгёле будет преобладать западный ветер, его скорость составит 13,9-20,7 м/с.