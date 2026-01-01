Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Ханкенди состоялся праздничный салют (ФОТО/ВИДЕО)

Материалы 1 января 2026 00:57 (UTC +04:00)
В Ханкенди состоялся праздничный салют (ФОТО/ВИДЕО)

Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
ХАНКЕНДИ /Trend/ - В городе Ханкенди по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира состоялся салют. Салют, организованный в рамках праздничных мероприятий, украсил небо над городом разноцветными огнями, подарив жителям незабываемые моменты.

Как сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления города Ханкенди, Агдеринской и Ходжалинской районов, праздничная атмосфера, царившая под свободным небом родного края, вызвала у жителей чувства гордости и радости.

В ходе мероприятия был обеспечен полный общественный порядок и безопасность.

Отметим, что празднование Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира в освобожденном Ханкенди считается символом силы азербайджанского государства, единства и солидарности азербайджанского народа, а также вечного суверенитета на этих землях.

