По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках проекта «Наша кухня» малообеспеченным семьям доставлены праздничные подарки (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года были доставлены праздничные подарки.

Как сообщает Trend, в благотворительной акции, проведенной в рамках социального проекта «Наша кухня», с участием волонтеров были переданы продуктовые наборы 200 малообеспеченным семьям, проживающим в Гарадагском районе Баку и Евлахе.

Основная цель социального проекта «Наша кухня», реализуемого по инициативе Лейлы Алиевой, - дальнейшее укрепление духа солидарности в обществе. Проект предусматривает обеспечение малообеспеченных семей и нуждающихся горячим питанием и продовольственной помощью. С момента начала деятельности волонтеры «Нашей кухни» предоставили горячее питание и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и близлежащих регионах, привнеся тепло и надежду в их повседневную жизнь.

Отметим, что сайт проекта «Наша кухня» (https://bizimmetbex.az/) функционирует уже более года и граждане могут вносить пожертвования, а также присоединиться к проекту в качестве волонтеров через данную платформу.