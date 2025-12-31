Президент Ильхам Алиев: Вопрос восстановления территориальной целостности страны и признания ее всем миром нашел свое решение

БАКУ /Trend/ - Проливая кровь на поле боя, неся потери, мы одержали славную Победу и закрепили ее в самом престижном месте мира – Белом доме в Америке с участием Президента США.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Таким образом, вопрос восстановления территориальной целостности страны, который был нашей главной задачей на протяжении 30 лет, и признания ее всем миром нашел свое решение», - отметил глава государства.