Обнародован объем экспорта нефти из Азербайджана в Швейцарию за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре этого года из Азербайджана в Швейцарию было экспортировано 172,9 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 96,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

В прошлом году экспорт азербайджанской нефти в Швейцарию не осуществлялся.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.