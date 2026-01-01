Назван объем денежной массы в манатах в Азербайджане на 1 декабря

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 декабря текущего года объем денежной массы в расширенном понимании (агрегат М3) в Азербайджане составил 48,662 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 3,970 миллиарда манатов или на 8,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Кроме того, по состоянию на 1 декабря 2025 года объем денежной массы в манатах (агрегат М2) составил 37,596 миллиарда манатов, что на 2,957 миллиарда манатов или 8,5% больше аналогичного периода 2024 года.

Также за отчетный период показатель денежного агрегата М1 был равен 29,483 миллиарда манатов. Это на 1,778 миллиарда манатов или на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом по состоянию на 1 декабря текущего года масса наличных денег вне банков (агрегат М0) составила 17,234 миллиарда манатов, что на 1,6 миллиарда манатов или 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.