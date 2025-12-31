Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 31 декабря 2025 09:46 (UTC +04:00)
Представительство ООН в Баку поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ – Представительство Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку направило поздравления азербайджанскому народу по случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Trend, поздравление было размещено на официальной странице представительства в социальной сети “Х”.

«Представительство ООН в Азербайджане выражает искренние поздравления по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года! Желаем мира, процветания и новых надежд в наступающем году», — говорится в сообщении.

