Представительство ООН в Баку поздравила Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира

БАКУ /Trend/ – Представительство Организации Объединенных Наций (ООН) в Баку направило поздравления азербайджанскому народу по случаю 31 декабря — Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Trend, поздравление было размещено на официальной странице представительства в социальной сети “Х”.

«Представительство ООН в Азербайджане выражает искренние поздравления по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года! Желаем мира, процветания и новых надежд в наступающем году», — говорится в сообщении.