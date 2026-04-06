Интеграция региона Персидского залива со Средним коридором может стать одним из ключевых торговых маршрутов будущего - АЖД

БАКУ/Trend/ - Интеграция региона Персидского залива со Средним коридором может стать одним из ключевых торговых маршрутов будущего.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал заместитель начальника отдела маркетинга Департамента маркетинговой и тарифной политики ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Зия Мамедов.

Отмечается, что в последние годы изменения в глобальных цепочках поставок, рост геополитических рисков и необходимость оптимизации логистических расходов ускорили поиск альтернативных транспортных маршрутов: "В этом контексте становится все более очевидным растущий интерес стран Персидского залива к выходу на рынки Евразии через новые коридоры".

Согласно информации, такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, активно ищут более устойчивые и гибкие логистические решения для укрепления своих позиций в мировой торговле.

"Поскольку значительная часть мировых торговых маршрутов зависит от Ормузского пролива, любые сбои или нестабильность в этом стратегическом узком месте напрямую влияют на цепочки поставок. Возможные блокировки могут привести к длительным и непредсказуемым задержкам, увеличивая операционные расходы и снижая надежность как для логистических операторов, так и для владельцев грузов.

На этом фоне Средний коридор через Азербайджан превращается из альтернативного варианта в стратегическую необходимость. Он соединяет регион Персидского залива с Кавказом, Европой и Центральной Азией, предлагая гибкое мультимодальное транспортное решение и одновременно диверсифицируя геополитические и логистические риски", - заявил он.

Подчеркивается, что интеграция региона Персидского залива со Средним коридором - это не просто альтернативный маршрут, а трансформация экономической географии Евразии: "Она способствует укреплению межрегиональных торговых связей и поддерживает формирование более сбалансированных и устойчивых цепочек поставок".

"При эффективном развитии Азербайджан имеет потенциал превратиться из транзитной страны в крупный глобальный логистический хаб. Это значительно усилит его геоэкономическое значение и создаст новые возможности для долгосрочного регионального сотрудничества", - отметил он.

З.Мамедов подчеркнул, что логистика сегодня - это уже не просто вопрос расстояния, а вопрос устойчивости, гибкости и эффективного управления рисками. В этом контексте интеграция региона Персидского залива со Средним коридором может стать одним из ключевых торговых маршрутов будущего.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.