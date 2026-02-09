Проект ж/д в Нахчыване принесет выгоды как Азербайджану, так и ЕС — Еврокомиссия

БАКУ/Trend/ - Проект железной дороги в Нахчыване принесет выгоды как Азербайджану, так и Европейскому союзу, сказал Trend представитель Европейской комиссии.

Напомнив о визите Генерального директора по вопросам расширения и политики соседства ЕС Герта Яна Купмана в Баку в январе 2026 года, представитель отметил, что в рамках визита были проведены встречи на высоком уровне с министрами и официальными лицами Азербайджана с целью продвижения отношений между ЕС и Азербайджаном и подтверждения поддержки ЕС усилий по нормализации и развитию регионального сотрудничества.

"Обсуждения были сосредоточены на укреплении экономических связей, развитии связности вдоль Транскаспийского транспортного коридора и углублении энергетического сотрудничества. Существует общий интерес к дальнейшему развитию партнерства ЕС-Азербайджан, особенно в сферах, способствующих региональной стабильности, устойчивому экономическому росту и укреплению связности между Европой и Азией. В этом контексте было достигнуто соглашение о запуске технико-экономического обоснования проекта железной дороги в Нахчыване. Эта инвестиция позволит превратить геополитические обязательства в конкретную инфраструктуру, укрепить Транскаспийский транспортный коридор и принести выгоды как Азербайджану, так и Европейскому союзу", - заявил представитель Еврокомиссии.

Представитель Еврокомиссии отметил, что центральным приоритетом для Европейского союза является "поддержка процесса мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией через меры по укреплению доверия, а также реализация нашей Повестки межрегиональной связности, признавая стратегическую значимость Среднего коридора для региональной стабильности и экономической интеграции".

Он добавил, что в рамках инициативы ЕС Global Gateway и Повестки межрегиональной связности стороны договорились углублять сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, цифровых технологий и торговли.

"Наша совместная цель — создать устойчивые и надежные транспортные связи, способствующие экономическим возможностям, долгосрочному сотрудничеству и совместному процветанию в регионе. Вместе с Азербайджаном мы разделяем амбициозное видение развития связности, которое укрепляет мир и стабильность, модернизирует инфраструктуру и раскрывает полный потенциал Транскаспийского транспортного коридора. Конкретным примером этого сотрудничества является последнее соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о запуске технико-экономического обоснования проекта железной дороги в Нахчыване. Этот проект является ключевой инвестицией для улучшения мобильности и экономических потоков в Азербайджане и более широком регионе и является неотъемлемой частью Транскаспийского коридора, при этом целевое время транзита между Европой и Центральной Азией составляет 15 дней", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что Европейская комиссия рассматривает развитие железной дороги в Нахчыване как совместный стратегический приоритет, превращающий геополитические обязательства в конкретную инфраструктуру, которая может стать основой для устойчивого мира и процветания, одновременно дополняя участие США в проекте Маршрута Трампа во имя мира и процветания (TRIPP): "Наряду с инвестициями в "твердую" инфраструктуру, мы также будем поддерживать меры по развитию "мягкой" инфраструктуры и гармонизацию регулирования в соответствии с нашей Повесткой связности".