Золотовалютные резервы Узбекистана превысили $75 млрд

ТАШКЕНТ /Trend/ - Золотовалютные резервы Узбекистана обновили абсолютный максимум и на 1 февраля 2026 года превысили отметку в 75 млрд долларов, следует из данных Центрального банка, передает Trend.

Согласно информации, в декабре 2025 года объем резервов составлял 66,3 млрд долларов. Таким образом, всего за месяц они увеличились более чем на 8 млрд долларов, что стало рекордным месячным приростом за весь период статистических наблюдений.

Объем физического золота к началу февраля достиг 12,8 млн тройских унций против 12,6 млн унций в конце 2025 года. Стоимость золотых запасов выросла до 64,9 млрд долларов, прибавив почти 18%.

В то же время валютная составляющая резервов сократилась до 9,5 млрд долларов, тогда как в декабре прошлого года она оценивалась в 10,64 млрд долларов.