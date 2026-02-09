Иранская компания Saipa сократила производство легковых автомобилей

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) производство легковых автомобилей иранской компании Saipa снизилось на 103 949 единиц, или на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года).

По информации Trend, это отражено в отчете, представленном на платформе Кодал (codal.ir), действующей под эгидой Организации ценных бумаг и биржи Ирана.

Согласно отчету, за 10 месяцев компания Saipa произвела 179 979 легковых автомобилей. В аналогичный период прошлого года объем производства составил 283 928 автомобилей.

Сообщается, что за 10 месяцев было произведено примерно 113 тыс. автомобилей группы "X200" (Tiba, Quick и Saina), 26,6 тыс. автомобилей "Shahin", 9,1 тыс. автомобилей "Changan", 29,4 тыс. автомобилей "Pikap 151" и 2,05 тыс. автомобилей "Toyota".

Следует отметить, что согласно отчету, за 10 месяцев текущего иранского года три крупнейшие компании Ирана по производству автомобилей (Irankhodro, Saipa и Parskhodro) произвели 710 736 легковых автомобилей. Производство легковых автомобилей снизилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.