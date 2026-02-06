В Азербайджане с учетом подходов "зеленого строительства" будет проанализировано градостроительное законодательство

БАКУ /Trend/ - С целью снижения воздействия изменения климата в городах градостроительное и строительное законодательство будет проанализировано с учетом подходов «зеленого строительства» и «зеленых зданий».

Как сообщает Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Государственный комитет по градостроительству и архитектуре совместно с министерством юстиции, министерством экологии и природных ресурсов, министерством энергетики, министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством здравоохранения, а также Центром правовой экспертизы и законодательных инициатив должен провести анализ градостроительного и строительного законодательства с учетом подходов «зеленого строительства» и «зеленых зданий» в целях снижения влияния изменения климата в городах, изучить международный опыт и в течение 4 месяцев представить в Кабинет министров предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов.