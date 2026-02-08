Как Ярослав Трифонов "взорвал" сцену - против шести Леди Макбет: премьера спектакля на пределе эмоций (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоялась премьера спектакля "Леди Макбет" по мотивам трагедии Уильяма Шекспира "Макбет", сообщает Trend Life.

В основе сюжета - история шотландского военачальника Макбета, который после победы в битве встречает ведьм, предсказывающих ему королевский трон. Под влиянием пророчества и подстрекательства жены он решается на убийство короля Дункана и захватывает власть. Однако корона не приносит ему покоя: страх утраты трона и жажда удержать власть толкают Макбета на новые преступления. Он уничтожает возможных соперников, тогда как леди Макбет, раздавленная муками совести, постепенно сходит с ума. В финале против тирана восстают шотландские вельможи - Макбет гибнет в бою, а законный наследник Малькольм восстанавливает справедливость.

В режиссёрской интерпретации Джейхуна Дадашова спектакль "Леди Макбет" предлагает иной ракурс прочтения классического произведения. В центре постановки -не борьба за власть как таковая, а внутренний конфликт личности, в которой сталкиваются физическая сила и психологическая уязвимость. Бесстрашный воин, не знавший сомнений на поле боя, Макбет оказывается сломлен после убийства одного человека и постепенно утрачивает волю под неумолимым давлением Леди Макбет. Постановка поднимает философский вопрос о природе судьбы и личной ответственности: было ли пророчество ведьм роковой неизбежностью или же именно вера в него запустила цепь трагических событий?

Особого внимания заслуживает воплощение образа Макбета в исполнении Ярослава Трифонова. Это его первая крупная главная роль за 21 год творческой деятельности в театре, и артист сыграл её с такой мощной энергетикой и самоотдачей, что буквально "взорвал" сцену. Он не играл, а жил в этом образе, погружая зрителя в трагедию героя. Браво!!!

Оригинальным и выразительным стало режиссёрское решение представить образ Леди Макбет сразу в шести женских воплощениях. Реплики героини, распределённые между актрисами, пластический перформанс и их сценическая синхронность усиливали психологическое давление на главного героя. Те же актрисы предстали и в образе ведьм, придав происходящему обобщённую, мистическую ауру "чёрных сил". Заслуженная артистка Натаван Гаджиева, актрисы Ольга Арсентьева, Диляра Назарова, Тамилла Абуталыбова, Говхар Шахбанова и Сабина Асим блестяще сыграли свои роли.

Единый ансамбль успешной премьеры был создан также благодаря выразительной игре Рустама Керимова, Илькина Мехтиева, Ягуба Зейналова, Фарида Бахрамова, Рашада Алиярова, Фарида Гусейнова, Мирзааги Ахундзаде, а также заслуженного артиста Салмана Байрамова. В ряде сцен драматургия усиливалась за счёт экранной игры актёров, что придавало спектаклю дополнительную эмоциональную глубину. Пластическое решение и сценический бой также принадлежат Джейхуну Дадашову.

Музыку к спектаклю написал композитор, профессор Карабахского университета Тюркар Гасымзаде - выпускник Бакинской музыкальной академии, Манхэттенской школы музыки и Университета Цинциннати (США). Его произведения исполняются ведущими музыкантами США, Швейцарии, Литвы, Австралии и других стран мира.

Художник-постановщик спектакля - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова.

Премьерный показ был встречен продолжительными овациями и цветами: зрители приветствовали артистов стоя. Спектакль "Леди Макбет" несомненно займёт достойное место в театральной и культурной жизни страны.

