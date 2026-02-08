Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назван объем грузоперевалки в порту Энзели

Экономика Материалы 8 февраля 2026 07:36 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 года – 20 января 2026 года) объем грузов, погруженных и разгруженных в порту Энзели, расположенном в провинции Гилан, составил 1,6 миллиона тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию портов и морского судоходства Ирана.

По данным ведомства, за 10 месяцев объем грузов, перевезенных через порт Энзели с целью экспорта, увеличился на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 года – 19 января 2025 года).

За этот же период объем транзитных перевозок через порт Энзели вырос на 64 процента.

Отметим, что порт Энзели считается крупнейшим иранским портом на Каспийском море. Его годовая мощность по погрузке и разгрузке грузов составляет 10 миллионов тонн.

