Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма (ФОТО)

Общество Материалы 8 февраля 2026 21:44 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским центром аутизма.

Как сообщает Trend, Центр аутизма, созданный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, оказывает поддержку семьям, обращающимся из Гянджи, а также близлежащих регионов – Шамкира, Дашкесана, Товуза, Самуха, других районов, и их детям.

Отмечалось, что реализуемые здесь программы способствуют интеграции детей в общество и семью, а также их активной роли. Наряду с реабилитацией, центр также проводит в регионе просветительские кампании на темы аутизма, нейроразнообразия и инклюзивности.

