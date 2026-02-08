Названа стоимость проектов газоснабжения в Иране

БАКУ /Trend/ - На проекты газоснабжения в Иране потрачено 83 триллиона риалов (около 71,3 миллиона долларов).

По информации Trend, об этом сказал заместитель министра нефти и исполнительный директор Национальной газовой компании Ирана Саид Тавакколи.

По его словам, в рамках 3143 проектов планируется обеспечить газом 378 сел, 1 город, 2762 промышленных предприятия, а также ввести в эксплуатацию 2 газопровода.

Тавакколи добавил, что, помимо этого, планируется ввести в эксплуатацию газопровод протяженностью 832 км. На это уже потрачено около 731 миллиона евро.

Заместитель министра отметил, что будет введен в эксплуатацию комплекс повышения давления газа, на строительство которого был потрачен 191 миллион евро.

"Будет введен в эксплуатацию дополнительный газопровод длиной 104 км, на что уже потрачено 140 миллионов евро. Также будут введены в эксплуатацию центр измерения газа стоимостью 25 миллионов евро и газохранилище в Кашане, на которое было потрачено 320 миллионов евро", - отметил он.

Добавим, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа, которые составляют приблизительно 34 триллиона кубометров. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения. Иран добывает 1,07 миллиарда кубометров газа ежедневно из своих месторождений.