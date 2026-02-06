Назван объем средств, затраченных на запуск заводов нефтехимической компании Бушер

БАКУ /Trend/ - В иранской провинции Бушер в эксплуатацию введены два завода Бушерской нефтехимической компании, на что был потрачен в общей сложности 1 миллиард долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство нефти Ирана.

60% акций заводов Бушерской нефтехимической компании принадлежат компании Shastan Trade Investment, а 40% — компании Marun Neftehimiya.

Олефиновый завод Бушерской нефтехимической компании имеет годовой производственный потенциал 1,09 миллиона тонн и будет производить этилен и полиэтилен. На строительство завода было потрачено 604 миллиона долларов. На заводе трудоустроены 688 человек.

Продукция, произведенная на олефиновом заводе, будет использоваться в качестве сырья на заводах MEG (моноэтиленгликоль) и HDPE (полиэтилен высокой плотности). 300 тысяч тонн будут реализовываться другим нефтехимическим заводам.

На заводе MEG Бушерской нефтехимической компании будет производиться 554 тысячи тонн полиэстера и антифризной продукции в год. На строительство завода было потрачено 456 миллионов долларов, 317 человек были трудоустроены.