Привлечение частных инвестиций необходимо для обеспечения долгосрочной устойчивости Среднего коридора - ЕС

БАКУ/Trend/ - Привлечение частных инвестиций имеет ключевое значение для развития транспортной инфраструктуры и обеспечения долгосрочной устойчивости Транскаспийского транспортного коридора.

Как сообщает Trend, об этом говорится в финансируемом ЕС мета-исследовании (EU-funded meta-study).

Согласно исследованию, помимо предоставления капитала, частные участники вносят эффективность, инновации и операционную дисциплину, что может значительно повысить качество и надежность транспортных услуг.

Отмечается, что в частности, участие европейских и других международных компаний может принести ценный рыночный опыт, инновационный потенциал и доступ к лучшим практикам в области устойчивой логистики, «зеленых» технологий и цифровизации.

"Для реализации этого потенциала правительства и региональные институты должны укреплять политические рамки, способствующие государственно-частному партнерству (ГЧП) и снижению инвестиционных рисков. Это включает установление прозрачных процедур закупок, гармонизацию нормативных стандартов и разработку ясных механизмов возмещения затрат и распределения доходов.

Создавая предсказуемые и привлекательные условия для инвесторов, страны вдоль Среднего коридора могут стимулировать более активное участие как местных, так и международных компаний, ускорить реализацию критически важных проектов и способствовать созданию современной, устойчивой и совместимой транспортной сети в регионе", - передает ЕС.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.