Азербайджанская спортсменка завоевала бронзовую медаль в рейтинговом турнире по борьбе

БАКУ/ Trend/ - В хорватской столице Загребе продолжается первый рейтинговый турнир 2026 года по борьбе.

Как сообщает Trend, Азербайджан на соревнованиях представляет национальная женская сборная по борьбе. В четвертый день турнира на ковер вышли три участницы команды.

Наргиз Самедова (53 кг) на квалификационном этапе проиграла польке Роксане Марте Засине (0:10), а в утешительном поединке – японке Уми Име (1:13).

Жаля Алиева (57 кг) на старте проиграла бразильянке Джулие Пенальбере (4:14) и досрочно выбыла из борьбы.

Захра Керимзаде (72 кг) в четвертьфинале уступила турчанке Бусе Тосун (0:2), однако в поединке за бронзовую медаль победила японку Махиро Йошитаке со счетом 4:1.