Кто он - новый председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана? - досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось, Вусал Закир оглу Насирли назначен председателем правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Trend представляет досье нового председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог.

Вусал Насирли родился в 1978 году в городе Имишли. В 2002 году окончил факультет административного управления Университета Кавказ, получив степень бакалавра и магистра в области государственного и муниципального управления. В 2001-2009 годах работал на различных руководящих должностях в частном секторе, в 2009-2013 годах был заместителем директора проекта «Единое управление твердыми отходами» в министерстве экономического развития, а в 2013-2018 годах - заместителем директора отдела сотрудничества с международными организациями в министерстве экономики.

До нынешнего назначения работал заместителем министра труда и социальной защиты населения. Является членом партии «Ени Азербайджан».

Женат, двое детей.

