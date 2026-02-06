Краткосрочная цель в $5 млрд: Турция активизирует экономическое сотрудничество с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Туркмено-турецкие отношения в последние годы демонстрируют устойчивую динамику, выходящую за рамки традиционного двустороннего сотрудничества. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году стороны последовательно развивают взаимодействие в торговле, энергетике, строительстве, транспорте и гуманитарной сфере, опираясь как на общие культурно-исторические корни, так и на совпадение стратегических интересов в Евразии. Турция входит в число ключевых торгово-экономических партнеров Туркменистана, а институциональная база сотрудничества дополняется совместной работой в рамках Организации тюркских государств, Экономического совета ОТГ, а также многосторонних форматов ЭКО и ООН.

Очередным элементом экономического диалога станет 12-я Выставка экспортной продукции Турции, которая пройдет в Ашхабаде 10-12 февраля 2026 года. Мероприятие организуется при участии Торгово-промышленной палаты Туркменистана и Министерства торговли Турции и рассматривается как платформа для расширения прямых контактов между бизнес-кругами двух стран. По состоянию на январь 2026 года в выставке зарегистрировано около 100 турецких компаний, что заметно превышает показатели предыдущего мероприятия - 11-й выставки в 2024 году, где участвовало более 70 компаний.

Выставка охватывает широкий спектр отраслей, включая промышленное оборудование, строительные материалы, фармацевтику, текстиль, продукты питания, бытовую технику и химическую продукцию. В совокупности это отражает стремление Турции не только нарастить экспорт, но и закрепиться в ключевых сегментах экономики Туркменистана через долгосрочные коммерческие и инвестиционные связи.

Проведение выставки сопровождается визитом министра торговли Турции Омера Болата. Программа визита включает в себя участие в официальном открытии, переговоры с руководством Торгово-промышленной палаты Туркменистана и профильными экономическими ведомствами.

В конце января 2026 года посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок заявил о стремлении своей страны к трехстороннему упрощению таможенных и логистических процедур с Азербайджаном и Туркменистаном. Ожидается, что в ходе визита министра стороны обсудят практические механизмы реализации этого вопроса, а также меры по увеличению товарооборота.

Визит министра логически вписывается в линию последовательных межгосударственных контактов, самым значимым из которых был визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабад в декабре 2025 года в рамках участия в Международном форуме по случаю 30-летнего юбилея постоянного нейтралитета Туркменистана. По итогам этого визита Президент Эрдоган анонсировал планы Турции увеличить взаимный товарооборот между двумя странами с нынешних 2 млрд долларов США до 5 млрд.

За период независимости Туркменистана турецкие компании реализовали в стране более 1 000 проектов общей стоимостью свыше 54 млрд долларов, при этом в настоящее время продолжается реализация 19 объектов на сумму порядка 10 млрд долларов. Основными направлениями инвестиционного участия Турции остаются строительство, энергетика, текстиль и инфраструктура. По данным Евразийского банка развития, Туркменистан обладает крупнейшей долей в общем объеме инвестиций Турции в регион Центральной Азии. Только в два его крупных проекта Анкара вложила инвестиций на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Одним из проектов является строительство линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Важным элементом практического измерения туркмено-турецкого экономического взаимодействия выступает логистический фактор, в котором ключевую роль играет Азербайджан. Трехсторонняя связка Туркменистан-Азербайджан-Турция формирует один из опорных маршрутов Транскаспийского международного транспортного коридора, который более известен как Средний коридор.

В рамках этой конфигурации Туркменистан обеспечивает выход к Каспийскому морю через порт Туркменбаши, далее грузопотоки следуют в порт Баку, откуда по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс направляются в Турцию и далее на европейские рынки. Такой маршрут позволяет диверсифицировать транспортные цепочки и снижать зависимость от альтернативных направлений, повышая устойчивость торговли в условиях региональных и глобальных рисков.

Развитие логистического взаимодействия дополняется институциональными механизмами в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), полноправным членом которой Туркменистан является с 2022 года. В рамках ОТГ страны-участницы продвигают инициативы по упрощению торговых процедур, цифровизации транзита и формированию единых логистических решений, включая систему электронных разрешений e-Permit и координацию деятельности транспортных операторов. Дополнительную правовую основу формируют двусторонние соглашения между Турцией и Туркменистаном в сфере экономического сотрудничества, а также меморандумы по развитию Среднего коридора, подписанные в 2022-2025 годах.

В более широком региональном контексте туркмено-турецкое взаимодействие вписывается в стратегию Анкары по наращиванию экономического присутствия в Центральной Азии. За последние годы ключевыми инструментами укрепления присутствия Анкары в регионе выступают инвестиционные проекты, участие турецких компаний в инфраструктурном строительстве, а также развитие транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с рынками Европы. В этом контексте Туркменистан занимает особое место как каспийское звено региональной логистики и один из крупнейших рынков присутствия турецкого бизнеса в регионе.

Геополитическое измерение данной динамики связано с усилиями Турции по диверсификации своих транспортных возможностей и снижению рисков образования "узких мест" в логистике Среднего коридора. Расширение доступа к инфраструктурным возможностям стран Центральной Азии, в том числе Туркменистана, позволяет Анкаре гибко выстраивать маршруты торговли и транзита.

В данном контексте в конце января 2026 года делегация международного морского порта Туркменбаши провела со своими азербайджанскими коллегами переговоры о сотрудничестве в развитии транспортного коридора "Каспийское море - Черное море", где порты Баку и Туркменбаши выступают в качестве ключевых звеньев этой логистической цепочки.

Для Туркменистана, в свою очередь, углубление сотрудничества с Турцией открывает дополнительные возможности для диверсификации внешнеэкономических связей и повышения стратегической автономии за счет балансирования внешнеполитических и экономических векторов.

Таким образом, предстоящая выставка экспортной продукции Турции в Ашхабаде и визит министра торговли Турции являются частью более широкой и последовательной линии на углубление туркмено-турецкого взаимодействия. На фоне устойчивых торговых показателей, значительного инвестиционного портфеля и активизации региональных транспортных инициатив эти шаги отражают стремление сторон перевести политические сигналы и институциональные договоренности в практическую плоскость экономического сотрудничества.