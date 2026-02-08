Поступления по страховке от безработицы в Азербайджане выросли

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане поступления по страховке от безработицы в январе 2026 года увеличились на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили более 17,2 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, поступления от внебюджетных организаций увеличились на 10,9%, составив почти 14,5 миллионов манатов.

Отметим, что в январе 2026 года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило более 2 миллиарда 50,3 миллиона манатов налогов, что на 50,3 миллиона манатов превышает прогнозный показатель.