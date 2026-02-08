Премьер-министр Израиля посетит США на следующей неделе

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетит Соединенные Штаты на следующей неделе.

Как сообщает Trend, соответствующее заявление распространила канцелярия главы правительства.

Сообщается, что 11 февраля в Вашингтоне Биньямин Нетаньяху и Президент США Дональд Трамп обсудят американо-иранские переговоры.

Отметим, что в пятницу в столице Омана Маскате возобновились переговоры между Ираном и Соединенными Штатами, направленные на урегулирование кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.