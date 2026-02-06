В Баку отмечен юбилей Юсифа Ахундзаде - основоположника азербайджанской военно-оркестровой службы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии был отмечен 80-летний юбилей видного представителя азербайджанского музыкального и военно-оркестрового искусства, генерал-майора, профессора, народного артиста Юсифа Ахундзаде, сообщает Trend Life.

На открытии вечера было отмечено, что Юсиф Ахундзаде является основоположником азербайджанской военно-оркестровой службы и обладает исключительными заслугами в формировании и развитии этой сферы. Его жизненный путь является примером многолетнего и самоотверженного служения музыке. Его богатое творческое наследие, высокая музыкальная культура и воспитанные им на протяжении многих лет молодые музыканты стали неотъемлемой частью национальной музыкальной сокровищницы. Многолетняя плодотворная деятельность юбиляра всегда получала высокую оценку государства.

В концерте принял участие оркестр Военно-воздушных сил Министерства обороны Азербайджана с программой из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов - Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Тофига Кулиева, Жоржа Бизе, Джузеппе Верди, Иоганна Штрауса, которые были исполнены оркестром с большим торжеством и высоким профессионализмом. Начальник оркестра и военный дирижер - майор Мариф Салимов.

Заключительным номером программы стало произведение Муслима Магомаева "Страна огней – Азербайджан", прозвучавшее в исполнении объединенного хора Государственной детской филармонии под управлением замдиректора Лейлы Мурадзаде. Художественные руководители хора - Лейла Мурадзаде и Айсель Мехтизаде.

Поздравляя юбиляра от имени филармонии, Лейла Мурадзаде рассказала о его творческом пути и подчеркнула особую значимость его деятельности. Также была выражена благодарность за большой вклад в организацию концерта, проделанную работу и ответственное отношение к делу главному инструктору-музыканту оркестра и художественному руководителю ансамбля духовых инструментов Государственной детской филармонии Сярвану Мехтизаде.

С поздравлениями, рассказами о творческом пути юбиляра и добрыми пожеланиями выступили директор детской школы искусств № 3 имени Гюляры Алиевой Эльвира Ахмедова, директор детской музыкальной школы № 17 Самира Исаева и директор детской музыкальной школы № 4 Дильбар Ахмедова.

Юсиф Ахундзаде выразил глубокую благодарность организаторам праздничного вечера и дал наставления музыкантам.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

