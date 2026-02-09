Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 февраля

Экономика Материалы 9 февраля 2026 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0105 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2069 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0105
AUD 1,1943
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,1159
CZK 0,083
CNY 0,2452
DKK 0,2692
GEL 0,6319
HKD 0,2176
INR 0,0188
GBP 2,3128
SEK 0,1888
CHF 2,192
ILS 0,5477
CAD 1,2447
KWD 5,5328
KZT 0,3435
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,532
MDL 0,1003
NOK 0,1757
UZS 0,0138
PKR 0,6076
PLN 0,4768
RON 0,3947
RUB 2,2069
RSD 0,0171
SGD 1,3376
SAR 0,4533
xdr 2,3338
TRY 0,039
TMT 0,4857
UAH 0,0396
JPY 1,0849
NZD 1,0225
Тэги:
