Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 9 февраля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 9 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0105 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2069 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0105
|AUD
|1,1943
|BYN
|0,5977
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1159
|CZK
|0,083
|CNY
|0,2452
|DKK
|0,2692
|GEL
|0,6319
|HKD
|0,2176
|INR
|0,0188
|GBP
|2,3128
|SEK
|0,1888
|CHF
|2,192
|ILS
|0,5477
|CAD
|1,2447
|KWD
|5,5328
|KZT
|0,3435
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,532
|MDL
|0,1003
|NOK
|0,1757
|UZS
|0,0138
|PKR
|0,6076
|PLN
|0,4768
|RON
|0,3947
|RUB
|2,2069
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3376
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3338
|TRY
|0,039
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0396
|JPY
|1,0849
|NZD
|1,0225