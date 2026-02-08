В Баку состоялась презентация фильма "На берегу воспоминаний" о кинорежиссёре Ялчине Эфендиеве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась презентация документального фильма "На берегу воспоминаний" (Xatirələr sahilində), сообщает Trend Life. Картина посвящена творческому пути и художественному наследию народного артиста, кинорежиссёра Ялчина Эфендиева, сыгравшего важную роль в становлении азербайджанского документального кино.

Выступавшие на мероприятии автор сценария, режиссёр-постановщик и продюсер фильма Кямран Гасымов, директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и народный писатель Натиг Расулзаде отметили, что трудно найти представителя среднего или молодого поколения кинематографистов, в чьей профессиональной биографии не было бы имени Ялчина Эфендиева. Они говорили о нём как о выдающемся режиссёре, педагоге и человеке с энциклопедическими знаниями в области кино, подчеркнув, что его уход стал серьёзной утратой для национального кинематографа. Спикеры назвали фильм своеобразным памятником, созданным в знак уважения к его памяти.

От имени семьи Ялчина Эфендиева выступил его сын Ибрагим Эфендиев, выразив благодарность за внимание и высокую оценку творчества мастера, а также поблагодарив всех, кто принимал участие в создании фильма.

Отметим, что картина стала победителем конкурса по поддержке фильмов на 2025 год в категории проектов, находящихся на этапе постпродакшна, объявленного Агентством кино Азербайджанской Республики при Министерстве культуры. Фильм произведён компанией AzərNyuMedia. Операторы-постановщики - Рафиг Алиев и Ариф Зейналов, композитор - Яшар Бахыш.

