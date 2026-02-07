БАКУ /Trend/ - В Италии состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр.
Как передает Trend, церемония состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Затем состоялся парад с участием 92 национальных команд.
Азербайджанская делегация прошла в параде под 11-м номером. Государственный флаг Азербайджана несли горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев.
Отметим, что XXV Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2900 спортсменов из 92 национальных команд.