Состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр

Общество Материалы 7 февраля 2026 01:11 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В Италии состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Как передает Trend, церемония состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Затем состоялся парад с участием 92 национальных команд.

Азербайджанская делегация прошла в параде под 11-м номером. Государственный флаг Азербайджана несли горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев.

Отметим, что XXV Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2900 спортсменов из 92 национальных команд.

