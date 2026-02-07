Названы показатели операций в евро через Межбанковский карточный центр Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец 2025 года в Азербайджане через Межбанковский карточный центр (МКЦ) было проведено 17,8 тысячи обработанных платёжных операций на сумму 2 миллиона евро.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель снизился приблизительно на 1,2 тысячи операций, или на 7,2 %, а по сумме не изменился

В 2024 году в Азербайджане через МКЦ было проведено 16,6 тысячи платёжных операций на сумму 2 миллиона евро.

Отметим, что МКЦ представляет собой технологическую и финансовую инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и оперативную обработку платежей по банковским картам, то есть корректную передачу и окончательное проведение платежей между банками. МКЦ выполняет роль своеобразного "моста", обеспечивая корректное прохождение платежей, совершённых по картам различных банков.