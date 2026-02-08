Производство легковых автомобилей в Иране сократилось

БАКУ /Trend/ - В течение 10 месяцев текущего иранского года (21 марта 2025 года – 20 января 2026 года) производство легковых автомобилей тремя крупнейшими автопроизводителями Ирана — Iran Khodro, SAIPA и Pars Khodro — снизилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта 2024 года – 19 января 2025 года).

Как сообщает Trend, эти данные отражены в отчёте системы Codal (codal.ir), действующей при Организации по ценным бумагам и бирже Ирана.

Согласно отчёту, за 10 месяцев три крупнейшие автомобильные компании Ирана в общей сложности произвели около 711 тысяч (710 736) легковых автомобилей.

За аналогичный период прошлого иранского года производство легковых автомобилей составило примерно 790 тысяч (789 823) единиц.

За указанный период зафиксировано снижение производства у компаний Pars Khodro и SAIPA, тогда как у Iran Khodro, напротив, отмечен рост.

В прошлом иранском году (20 марта 2024 года – 20 марта 2025 года) эти три компании произвели 969 тысяч (969 450) легковых автомобилей. Производство снизилось на 1 процент по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 года – 19 марта 2024 года). В тот период было выпущено около 980 тысяч (979 500) автомобилей.