В Гяндже завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди юниоров (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Завершился чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе среди юниоров до 20 лет, генеральным спонсором которого выступил холдинг «MyGroup», а почетным спонсором — компания «AzerGold».

Как сообщает Trend, в последний, пятый день соревнований, проходивших во Дворце спорта в Гяндже, были определены медалисты в вольной борьбе в весовых категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг. На этом соревнования по вольной борьбе завершились.

Отмечается, что Вугар Шукуров был признан лучшим арбитром чемпионата и награжден специальным призом.

61 кг

Джамал Аббасов («Нефтчи», Гянджа)

Махаммедали Ализаде (Имишли)

Джабраил Вердиев (Гянджа, AHITA), Ниджат Гасанов (AIJA)

70 кг

Гаджи Керимов («Нефтчи»)

Садик Гусейнов («Нефтчи»)

Иса Юсибов («Нефтчи»), Камал Мамедов («Нефтчи»)

79 кг

Эльжан Исмаилзаде («Нефтчи»)

Али Гаджиев (AIJA)

Ульфат Мамедов (Mywrestling), Шейхали Бабазаде (МВД)

92 кг

Гусейн Мамедтагизаде («Нефтчи»)

Исмаил Асадлы (Гянджа, Тахсил-1)

Алим Алимов (МВД), Ниджат Гурбанов («Локомoтив»)

125 кг

Юсиф Дурсунов (Нефтчи)

Мухаммад Гантемиров (AGF)

Исмаил Каримов («Нефтчи»)