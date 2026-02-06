Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 февраля

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 февраля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0052 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2154 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0052
|AUD
|1,1802
|BYN
|0,5977
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1158
|CZK
|0,0826
|CNY
|0,245
|DKK
|0,2685
|GEL
|0,6325
|HKD
|0,2176
|INR
|0,0188
|GBP
|2,3052
|SEK
|0,188
|CHF
|2,1892
|ILS
|0,5437
|CAD
|1,2413
|KWD
|5,5312
|KZT
|0,3427
|QAR
|0,4662
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5272
|MDL
|0,1007
|NOK
|0,1737
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6076
|PLN
|0,4744
|RON
|0,3937
|RUB
|2,2154
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3346
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3335
|TRY
|0,039
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,0854
|NZD
|1,0146