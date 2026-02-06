Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 февраля

Экономика Материалы 6 февраля 2026 09:11 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 февраля

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0052 маната, 1 турецкая лира - 0,0390 маната, 100 российских рублей - 2,2154 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0052
AUD 1,1802
BYN 0,5977
AED 0,4628
KRW 0,1158
CZK 0,0826
CNY 0,245
DKK 0,2685
GEL 0,6325
HKD 0,2176
INR 0,0188
GBP 2,3052
SEK 0,188
CHF 2,1892
ILS 0,5437
CAD 1,2413
KWD 5,5312
KZT 0,3427
QAR 0,4662
KGS 0,0194
HUF 0,5272
MDL 0,1007
NOK 0,1737
UZS 0,0139
PKR 0,6076
PLN 0,4744
RON 0,3937
RUB 2,2154
RSD 0,0171
SGD 1,3346
SAR 0,4533
xdr 2,3335
TRY 0,039
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,0854
NZD 1,0146
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости