Компания e& заинтересована в расширении сотрудничества с Узбекистаном

ТАШКЕНТ /Trend/ - 5 февраля министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов встретился с делегацией компании e& (Etisalat And), входящей в Emirates Telecommunications Group Company PJSC, из Объединённых Арабских Эмиратов. Компания обслуживает 189 млн абонентов и работает в 38 странах мира, передает Trend.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы развития телекоммуникационной инфраструктуры в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, а также вопросы технологической и инфраструктурной интеграции. Была подчеркнута стратегическая значимость Узбекистана как региональной площадки для расширения сотрудничества.

Министр Шерматов проинформировал о реализуемых в Узбекистане реформах, направленных на обновление телекоммуникационных сетей, ускорение цифровой трансформации и формирование привлекательной среды для зарубежных инвестиций.

В рамках визита делегация ознакомилась с работой IT Park и проектами Единого интегратора UZINFOCOM. Были продемонстрированы успехи страны во внедрении цифровых решений в системе государственного управления и оказании услуг, а также обозначены ключевые задачи по превращению Узбекистана в региональный и международный ИТ-хаб.